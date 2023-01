«Kinder stärken, Kinder schützen»: Wüst empfängt Sternsinger

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) empfängt heute rund 30 Mädchen und Jungen zum traditionellen Dreikönigssingen in der Staatskanzlei. Seine Gäste aus den Diözesen Aachen, Essen, Köln, Münster und Paderborn werden in der Düsseldorfer Regierungszentrale den Segen «Christus mansionem benedicat - Christus segne dieses Haus» überbringen.

In diesem Jahr steht das Dreikönigssingen unter dem Motto «Kinder stärken, Kinder schützen - in Indonesien und weltweit» und widmet sich schwerpunktmäßig der Situation von Kindern in Asien. Träger der Aktion sind das Kindermissionswerk «Die Sternsinger» und der Bund der Deutschen Katholischen Jugend. Seit ihrem Start 1959 ist sie eine der größten Solidaritätsaktionen von Kindern für Kinder weltweit.

In Anlehnung an die drei Weisen aus der Bibel tragen die Sternsinger goldene Kronen und einen farbigen Umhang. Als Caspar, Melchior und Balthasar gehen sie in Gruppen mit einem großen Stern, der den Stern von Bethlehem symbolisiert, an die Haustüren. Das Sternsingen ist seit 2015 immaterielles Weltkulturerbe der UN-Kulturorganisation Unesco.