Kinder brauchen negativen Corona-Test für Ferienfreizeiten

Düsseldorf (dpa/lnw)

Kinder und Jugendliche brauchen für eine Teilnahme an Ferienspielen oder Freizeiten in den Herbstferien einen negativen Corona-Test. Darauf wies Staatssekretär Andreas Bothe am Donnerstag im Familienausschuss des Landtags hin. Der Test dürfe nicht älter als 24 Stunden sein. Für Minderjährige blieben die Bürgertests kostenlos.

Von dpa