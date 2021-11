Kimmich-Ausfall für Arminia-Coach vor Spiel kein Thema

Bielefeld (dpa)

Arminia Bielefelds Trainer Frank Kramer will sich vor dem Gastspiel beim FC Bayern München am Samstag (18.30 Uhr) nicht vom Ausfall des Fußball-Nationalspielers Joshua Kimmich ablenken lassen. «Wir konzentrieren uns auf die Spieler, die da sind. Das sind vier Weltmeister und neun Champions-League-Sieger», sagte Kramer am Donnerstag über das Personal des FC Bayern, dem unter anderem Kimmich in Folge eines positiven Corona-Tests fehlen wird. Der bislang ungeimpfte 26-Jährige befindet sich nach Angaben des Rekordmeisters in häuslicher Isolation.

Von dpa