KFC Uerdingen trennt sich von Trainer Voronov

Krefeld (dpa)

Der KFC Uerdingen hat sich mit sofortiger Wirkung von Trainer Dmitry Voronov getrennt. Damit reagierte der Tabellenletzte der Fußball-Regionalliga West auf den schwachen Saisonstart der Mannschaft und zuletzt drei Niederlagen in Serie. «Wir glauben weiterhin fest daran, dass wir die Liga halten können, jedoch stagnierte zuletzt die sportliche Entwicklung. Deshalb haben wir uns zu diesem Schritt entschieden», wird der KFC-Vorsitzende Damien Raths in einer Mitteilung des einstigen Bundesligisten am Dienstag zitiert.

Von dpa