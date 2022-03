Kellerbrand: Rauchmelder warnt Bewohner

Weil sie von einem Rauchmelder geweckt wurden, haben bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Bonn alle Bewohner das Gebäude rechtzeitig verlassen können.

Das Feuer war in der Nacht im Keller des Hauses ausgebrochen, wie die Feuerwehr am Freitag mitteilte. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen. Alle Bewohner konnten anschließend in ihre Wohnungen zurückkehren. Nach Angaben der Feuerwehr waren insgesamt 35 Einsatzkräfte vor Ort. Verletzt wurde niemand.