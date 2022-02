Kellerbrand in achtgeschossigem Wohnhaus in Köln

Köln (dpa/lnw)

In Köln hat es in einem achtgeschossigen Wohnhaus gebrannt. Das Feuer war in der Nacht zum Mittwoch im Kellergeschoss des Hauses ausgebrochen, wie die Feuerwehr am Morgen mitteilte. Zu Beginn des Einsatzes sei ein Mensch als vermisst gemeldet worden. Verletzt wurde demnach aber niemand. Acht Personen, davon ein Kind, seien nach dem Brand von der Feuerwehr betreut worden. Laut Angaben eines Sprechers konnten die Bewohner nach dem Einsatz wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Von dpa