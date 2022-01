Kellerbrand: Feuerwehr rettet Frau aus verrauchtem Haus

Bei Arbeiten im Keller war am Donnerstagabend Dämmmaterial in Flammen aufgegangen und heftiger Qualm entstanden, wie die Polizei mitteilte. Ein Bewohner versuchte vergeblich, das Feuer zu löschen, und brachte sich dann ebenso in Sicherheit wie eine Mutter mit Kind. So blieb die andere Frau als einzige im Haus zurück und machte sich durch ein Fenster bemerkbar. Die Feuerwehr rettete sie schließlich mit einer sogenannten Brandfluchthaube über die Treppe. Verletzt wurde niemand. Nachdem die Einsatzkräfte das Gebäude entraucht und belüftet hatten, konnten die Bewohner wieder ins Haus.