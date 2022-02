Keine Bund-Länder-Einigung auf konkreten Corona-Basisschutz

Berlin (dpa)

In den Beratungen zur Corona-Krise hat es keine Einigkeit auf konkrete Basisschutzmaßnahmen für die Zeit nach Auslaufen der bisherigen Corona-Regeln ab dem 20. März gegeben. «Alle Länder sind sich einig, dass wir einen Basisschutz über den Frühlingsanfang hinaus brauchen, um die Öffnungen abzusichern», sagte der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Nordrhein-Westfalens Regierungschef Hendrik Wüst (CDU), am Mittwoch nach einer Bund-Länder-Videokonferenz zur Corona-Krise in Berlin.

Von dpa