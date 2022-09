Kein Hartz IV für mutmaßliches Mitglied eines «Hawala-Rings»

Essen (dpa/lnw)

Ein mutmaßliches Mitglied eines illegalen sogenannten «Hawala-Rings» muss vorerst weiter auf Hartz IV-Leistungen verzichten. Das Landessozialgericht (LSG) in Essen hat mit einem am Montag veröffentlichten Beschluss eine entsprechende Beschwerde des Familienvaters im Rechtsstreit um die Streichung seiner Bezüge zurückgewiesen (Az.: L 7 AS 752/22B ER). Zuvor hatte schon das Düsseldorfer Sozialgericht die Forderung des Mannes im Eilverfahren abgewiesen.

Von dpa