Kehl von Haller überzeugt: «Wird uns definitiv helfen»

Dortmund (dpa)

Borussia Dortmunds Sportchef Sebastian Kehl ist davon überzeugt, dass der nach einer Krebs-Erkrankung zurückgekehrte Sébastien Haller beim BVB noch eine wichtige Rolle einnehmen wird. «Er wird uns definitiv helfen. Haaland im Sommer zu ersetzen, seine Tore zu ersetzen, war nicht ganz einfach. Die Idee wird hoffentlich noch aufgehen», sagte Kehl bei DAZN und lobte Haller für dessen Einsatz in der Winterpause: «Er ist so hungrig, so fokussiert. Er hat so hart gearbeitet, um hier im Stadion dabei zu sein. Er wird so schnell wie möglich versuchen wollen, die Rolle einzunehmen, die wir von ihm schon im Sommer erhofft und erwartet haben.»

Von dpa