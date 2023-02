Kehl nach Schmähplakaten gegen Eberl: «Nicht tragbar»

Dortmund (dpa)

Borussia Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl hat nach den Schmähplakaten gegen RB Leipzigs Sportchef Max Eberl beim Bundesligaspiel in Köln zur Mäßigung aufgerufen. «Wir hatten das Thema Robert Enke vor vielen, vielen Jahren. Ich glaube, wenn man sich ab und an mal daran erinnert, was es mit den Menschen macht, dann würde ich schon gerne mal zur Besinnung aufrufen», sagte der 42-Jährige am Sonntag dem TV-Sender Bild. «Wenn er solche Sachen über sich lesen und hören muss, dann ist das für mich nicht tragbar.» Der an Depressionen erkrankte frühere Nationaltorwart Enke hatte sich am 10. November 2009 das Leben genommen.

Von dpa