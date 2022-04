Kehl: Keine Entscheidung bei Haaland an diesem Wochenende

Dortmund (dpa)

Ein möglicher Transfer von Stürmerstar Erling Haaland weg von Borussia Dortmund würde nach Aussagen von Lizenzspielerchef Sebastian Kehl nicht an diesem Wochenende perfekt gemacht. Da werde «nichts passieren», sagte Kehl bei Sky vor der Bundesliga-Partie des BVB am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den VfL Bochum. «Wir sind in sehr guten Gesprächen, weil wir natürlich - und das wiederholen wir nahezu täglich - eine Entscheidung wollen», fügte Kehl an. Noch sei «keine finale Entscheidung» gefallen.

Von dpa