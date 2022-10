Katze mit Streifenwagen überfahren: Keine Straftat

Ende August hatte ein Verkehrsteilnehmer am Fahrbahnrand in Barntrup im Kreis Lippe eine kurz zuvor überfahrene schwerverletzte Katze entdeckt und die Polizei gerufen. Weil ihnen ein Schuss aus der Dienstwaffe an dieser Stelle wegen möglicher Querschläger zu gefährlich erschien, entschlossen sich die beiden Beamten, das Tier zu erlösen und es erneut zu überfahren. Ein Tierarzt sei am frühen Morgen um 6.30 Uhr auf die Schnelle nicht erreichbar gewesen. Ein Anwohner hatte die Polizisten angezeigt.