Katholischer Pfarrer verhüllt Jesus-Figuren

Dormagen (dpa)

Als Reaktion auf die Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche hat ein Pfarrer in Dormagen bei Düsseldorf Jesus-Figuren in sechs Kirchen mit schwarzen Tüchern verhüllt. «Ich erlebe durch die ständigen Gutachten und insbesondere durch das Münchner Gutachten, dass die frohe Botschaft Jesu überhaupt keine Chance mehr hat, zu den Menschen durchzudringen», sagte Pfarrer Klaus Koltermann am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Alles werde durch die sexuelle Gewalt verdunkelt. «Dafür steht das schwarze Tuch.»

