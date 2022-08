Katalysator-Dieb wird unter Auto eingeklemmt

Beim Versuch, einen Katalysator zu stehlen, ist ein Mann in Krefeld unter dem Wagen eingeklemmt worden.

Ein Zeuge habe von einem Supermarkt-Parkplatz eine unter einem Auto festsitzende Person gemeldet, teilte die Polizei in Krefeld am Dienstag mit. Er versuche, mit Hilfe eines weiteren Mannes frei zu kommen. Als die Feuerwehr eintraf, türmte der zweite Mann. Als der Mann endlich frei war, versuchte auch er, zu fliehen, wurde aber von der Polizei festgenommen. Der leicht verletzte 35-Jährige gab an, er habe das Auto aufgebockt, um den Katalysator zu stehlen. Dann sei der Wagenheber umgekippt. Ein Atem-Alkoholtest ergab laut Polizei einen Wert von drei Promille. Der 35-Jährige wurde vorläufig festgenommen.