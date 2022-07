Karnevalswagen wirbt für Spenden für Ukraine

Düsseldorf (dpa)

Eine überlebensgroße Karikatur aus Drahtgeflecht und Pappmaché von Russlands Machthaber Wladimir Putin macht Karriere: Am Rosenmontag fuhr der Wagen mit der Figur durch Düsseldorf, obwohl der Karnevalszug wegen der Corona-Lage lange abgesagt war. Später wurde das satirische Werk des Wagenbauers Jacques Tilly in Berlin bei einer Demonstration gegen den Ukraine-Krieg gezeigt. Inzwischen ist der Wagen wieder in Düsseldorf und zum Symbol einer Spendenaktion für Czernowitz geworden, die ukrainische Partnerstadt der NRW-Landeshauptstadt. Auf dem Wagen zu sehen ist Putin, wie er sich die Ukraine in den Rachen steckt mit dem Spruch «Erstick dran!!!».

Von dpa