Karlspreisträgerin Tichanowskaja: Einigkeit Europas wichtig

Aachen (dpa)

Die belarussische Karlspreisträgerin Swetlana Tichanowskaja hat auf die Bedeutung der Einigkeit Europas mit Blick auf den Frieden in der Ukraine und die Demokratie in ihrer Heimat Belarus hingewiesen. Diktatoren versuchten, den Westen zu spalten, sagte die im Exil lebende Oppositionsführerin am Donnerstag nach der Preisverleihung im Krönungssaal des Aachener Rathauses. «Sie versuchen, einen Keil zwischen die Länder der Europäischen Union zu treiben», sagte sie.

Von dpa