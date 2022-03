Kardinal Woelki nächste Woche bei Frühjahrsvollversammlung

Köln (dpa)

Der umstrittene Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki will nächste Woche an der Frühjahrsvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz teilnehmen. Das teilte das Erzbistum Köln am Donnerstag mit. Die Frühjahrsvollversammlung in Bad Staffelstein in Bayern dauert von Montag bis Donnerstag nächster Woche.

Von dpa