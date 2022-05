Kardinal Woelki dankt Helfern der Flutkatastrophe

Der Kölner Kardinal Rainer Maria Kardinal Woelki hält am Freitag (15.00 Uhr) eine Dankfeier für Helferinnen und Helfer nach der Flutkatastrophe in Bad Münstereifel ab. Lehrer, Eltern, Schüler und andere Helfer hatten sich unermüdlich an den Aufräumarbeiten am Erzbischöflichen Sankt Angela-Gymnasium in Bad Münstereifel beteiligt, hieß es vom Erzbistum. Das Gymnasium war besonders stark von der Flut getroffen worden, der Gebäudeschaden belief sich auf sechs Millionen Euro. In einem Blog hatte die Schule mit Bildern und Texten über den Wiederaufbau berichtet.