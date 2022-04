Kanu-Unfall: Toter in Weser-Schleuse Petershagen gefunden

Petershagen (dpa/lnw)

Die Leiche eines nach einem Kanu-Unfall vermissten 36-Jährigen ist am Mittwoch in Petershagen (Kreis Minden-Lübbecke) geborgen worden. Zwölf Tage nach dem Unfall sei sie in der Weser-Schleuse gefunden worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Von dpa