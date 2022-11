Kampf gegen Mobilfunklöcher: Erster Förderbescheid in NRW

Naumburg/Lam (dpa)

Auch in Nordrhein-Westfalen kommt Bewegung in den Kampf gegen weiße Flecken im Mobilfunknetz. Die bundeseigene Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft (MIG) übergab am Donnerstag den Förderbescheid für die Errichtung des ersten staatlich geförderten Funkmastes im bevölkerungsreichsten Bundesland. Der Funkmastbetreiber Vantage Towers werde mithilfe der Förderung in der westfälischen Gemeinde Möhneseee im Landkreis Soest einen Funkmast errichten, damit bald rund 60 Haushalte und ein großer Ferienpark vom LTE-Empfang profitieren könnten, teilte die MIG am Donnerstag in Naumburg (Saale) mit. Finanzielle Details wurden nicht bekannt.

Von dpa