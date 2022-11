Kaiserslautern feiert Sieg in Düsseldorf

Düsseldorf (dpa/lrs)

Mit dem dritten Sieg in Serie hat der 1. FC Kaiserslautern einen erfolgreichen Jahresabschluss in der 2. Fußball-Bundesliga gefeiert und den Aufstiegsträumen der Fans weitere Nahrung gegeben. Die Mannschaft von Trainer Dirk Schuster gewann am Freitag durch einen verwandelten Foulelfmeter von Philipp Klement in der Nachspielzeit (90.+6 Minute) bei Fortuna Düsseldorf mit 2:1 (0:1) und kletterte vorerst auf den vierten Tabellenplatz. «Die ganze Hinrunde war geil. Die Leute sind überglücklich und freuen sich», sagte Schuster über die Bilanz von 29 Punkten.

Von dpa