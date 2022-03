Kahn bestätigt Gespräche mit Spielerberater Raiola

München (dpa)

Bayern Münchens Vorstandschef Oliver Kahn hat Gespräche mit Spielerberater Mino Raiola bestätigt. Dieser vertritt unter anderem den Niederländer Ryan Gravenberch (19) von Ajax Amsterdam - und auch Borussia Dortmunds Erling Haaland (21). «Es ist richtig, dass ich in Monaco war, ich war aber auch in London, man trifft ja nicht nur Spielerberater», sagte Kahn am Samstag vor der Partie des Fußball-Rekordmeisters bei Sky. «Ich denke, es ist auch ganz normal, dass man sich mit dem ein oder anderen Spielerberater trifft.» Raiola unterhält sein Büro in Monaco.

Von dpa