Juwelier vertreibt bewaffneten Räuber mit Holzknüppel

Ein mutiger Juwelier hat in Kleve am Niederrhein einen bewaffneten Räuber mit einem Holzknüppel vertrieben.

Das Blaulicht an einem Einsatzwagen der Polizei.

Der Unbekannte habe bei dem Überfall am Dienstag den Inhaber mit einem großen Messer bedroht und das Bargeld aus der Kasse verlangt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Juwelier habe sich erst hinter der Verkaufstheke in Sicherheit gebracht und dann den Räuber mit dem Knüppel bedroht. Der etwa 35-jährige Angreifer ergriff ohne Beute die Flucht. Die Reaktion des Juweliers sei mutig, aber riskant gewesen, sagte eine Polizeisprecherin. «Das hätte auch schief gehen können - wir kennen genug solcher Fälle.» .