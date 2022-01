Juwelen-Diebstahl aus Grünem Gewölbe: Einsatz in Essen

Essen (dpa)

Mehr als zwei Jahre nach dem spektakulären Diebstahl von Juwelen im Gesamtwert von über 113 Millionen Euro aus dem Historischen Grünen Gewölbe in Dresden hat es in Essen Durchsuchungen gegeben. Sicherheitskreise bestätigten der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag, dass diese im Zusammenhang mit dem Ermittlungsverfahren um das Grüne Gewölbe in Dresden stehen. Es seien Kräfte aus Sachsen und Nordrhein-Westfalen im Einsatz gewesen. Zunächst hatte die «Bild» über Durchsuchungen am Samstagabend berichtet.

Von dpa