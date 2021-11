Justizministerium: Keine Statistik zu Clan-Kriminalität

Das NRW-Justizministerium hat nach eigenen Angaben keine validen Daten zu Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaften in Sachen Clan-Kriminalität. Der Grund, so das Ministerium in einem Bericht an den Landtag: Der Begriff der Clan-Kriminalität sei in der Justiz nicht definiert.

Die Polizei in NRW sieht das weniger eng: Sie zählt in ihrem aktuellen Lagebild Clan-Kriminalität 5778 Straftaten für 2020. Das Justizministerium nennt die Clan-Definition des Landeskriminalamts allerdings nur «eine tragfähige Arbeitsgrundlage», die für die eigene Statistik nichts tauge. Aus dem Bereich der Organisierten Kriminalität führt das Ministerium in seinem Bericht an den Rechtsausschuss schließlich vier Verfahren auf - fast alle gegen eine Großfamilie, deren Villa in Leverkusen durchsucht worden war.

SPD-Fraktionsvize Sven Wolf kritisierte am Montag via Twitter, Innenminister Herbert Reul (CDU) sage, der Kampf gegen Clans solle Schwerpunkt in NRW sein - Justizminister Peter Biesenbach (CDU) rätsele «derweil noch über die Definition».