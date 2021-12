Junger Fahrer rast gegen Ampel: Tür und Rad verloren

Herzogenrath (dpa/lnw)

Wie in einer filmreifen Action-Szene hat ein 22-Jähriger in Herzogenrath bei Aachen nach einem Unfall versucht zu flüchten. Laut Polizei war der junge Mann mit seinem Auto in der Nacht zu Samstag gegen einen Ampelmast gerast - vermutlich, weil er zu schnell war und die Kontrolle verloren hatte. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die Beifahrertür und der Vorderreifen abgerissen.

Von dpa