Junge Union: Bildungspolitik als Hürde für Schwarz-Grün

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Bildungspolitik könnte aus Sicht der Jungen Union (JU) in Nordrhein-Westfalen zur Hürde für schwarz-grüne Koalitionsgespräche werden. «Ich bin gespannt, welchen Kurs die Grünen in Koalitionsgesprächen einnehmen», sagte der JU-Vorsitzende Johannes Winkel der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag.

Von dpa