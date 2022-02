Jürgen Kayser wird neuer Verfassungsschutz-Chef in NRW

Düsseldorf (dpa/lnw)

Jürgen Kayser (53) wird der neue Chef des Verfassungsschutzes in Nordrhein-Westfalen. Das hat das Landeskabinett am Dienstag auf Vorschlag von NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) beschlossen. «Er ist genau der richtige Mann, um die erfolgreiche Arbeit des NRW-Verfassungsschutzes fortzuführen», teilte Reul am Mittwoch in Düsseldorf mit.

Von dpa