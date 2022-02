Judo Grand Slam in Düsseldorf abgesagt

Düsseldorf (dpa)

Der für den 4. bis 6. Juni geplante Judo Grand Slam in Düsseldorf ist aus finanziellen Gründen in Folge der Corona-Bedingungen abgesagt worden. Weniger Zuschauer und ein erhöhter Personaleinsatz ergäben «eine deutliche Unterfinanzierung, die bei dem derzeitigen Mitgliederschwund weder vertretbar noch gegenüber den Mitgliedern kommunizierbar ist», erklärte Frank Doetsch, Vorstandssprecher des Deutschen Judo-Bundes (DJB), in einem Schreiben an den internationalen Verband IJF.

Von dpa