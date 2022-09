Josef Albers Museum: Erweiterungsbau mit Sonderausstellung

Bottrop (dpa/lnw)

Das Josef Albers Museum in Bottrop eröffnet seinen neuen Erweiterungsbau Mitte Oktober mit einer Sonderausstellung und zahlreichen Leihgaben aus internationalen Museen - unter anderem aus New York. Unter dem Motto «Josef Albers. Huldigung an das Quadrat» würden etwa 100 Werke des in Bottrop geborenen Künstlers (1888-1976) gezeigt, sagte Museumsleiter Heinz Liesbrock am Mittwoch bei der Präsentation des neuen Museumsgebäudes.

Von dpa