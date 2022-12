Joachim Stamp soll Migration-Sonderbevollmächtigter werden

Berlin (dpa)

Der FDP-Politiker Joachim Stamp soll nach Informationen von «Bild» und «The Pioneer» Sonderbevollmächtigter für Migration der Bundesregierung werden. Das entspricht auch dpa-Informationen. Stamp, derzeit noch FDP-Landesvorsitzender in Nordrhein-Westfalen, tritt seinen neuen Posten spätestens Ende Februar an, wie es in dem am Freitag veröffentlichten «Bild»-Bericht heißt.

Von dpa