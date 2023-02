Iserlohn verlängert Vertrag mit Eishockey-Trainer Poss

Iserlohn (dpa)

Die Iserlohn Roosters haben den am Saisonende auslaufenden Vertrag mit Trainer Greg Poss um zwei Jahre verlängert. Das teilte der Club aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Freitag mit. «Greg hat die Erwartungen, die wir bei seiner Verpflichtung sowohl menschlich als auch fachlich an ihn als Headcoach hatten, äußerst zufriedenstellend erfüllt», wird Clubchef Wolfgang Brück in einem Vereinsstatement zitiert. «Dementsprechend gab es von Vereinsseite den Wunsch, die Zusammenarbeit fortzusetzen und wir sind sehr froh, dass Greg sich für die Roosters entschieden hat.»

Von dpa