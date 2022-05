Iserlohn Roosters verpflichten Sebastian Streu

Die Iserlohn Roosters haben zur neuen Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) Sebastian Streu verpflichtet.

Der 22 Jahre alte Stürmer stand in den vergangenen drei Jahren bei den Eisbären Berlin unter Vertrag, mit denen er zwei Meisterschaften gewann. «Er ist gut ausgebildet, jung und hungrig und konnte schon zwei Meisterschaften feiern. Das gibt der Entwicklung eines solchen Spielers natürlich auch nochmal einen Schub», wird Roosters-Sportchef Christian Hommel am Freitag in einer Vereinsmitteilung zitiert. Mit seinem Wechsel wandelt Streu auf den Spuren seines Vaters Craig, der zwischen 1997 und 1999 120 Spiele für Iserlohn bestritt.