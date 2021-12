Inzidenz in NRW weiter knapp unter 300: Leichter Anstieg

Die Corona-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen bleibt weiter knapp unter der Marke von 300. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche stieg laut Robert Koch-Institut am Donnerstag leicht auf 293,2. Am Vortag lag der Wert bei 290,2. Vor einer Woche hatte NRW eine Inzidenz von 282,7. Das bevölkerungsreichste Bundesland liegt damit weiterhin deutlich unter der bundesweiten Inzidenz von 422,3.

Die Gesundheitsämter in Nordrhein-Westfalen meldeten am Donnerstag 10 348 Neuinfektionen mit dem Virus, 49 Menschen starben. Die höchste Inzidenz weist die Stadt Hagen auf. Hier gab es in den vergangenen sieben Tagen 453,7 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Auch im Kreis Lippe (451) und im Oberbergischen Kreis (429,2) ist die Inzidenz hoch. Am niedrigsten ist der Wert in Mönchengladbach: Hier lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstag bei 129,4.