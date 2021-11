Inzidenz in NRW steigt auf 167: Bundesschnitt deutlich höher

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Corona-Inzidenz steigt auch in Nordrhein-Westfalen weiter - dabei geht es aber nicht so steil nach oben wie im Bundesschnitt. Binnen sieben Tagen meldeten die Gesundheitsämter in NRW 167 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, wie aus Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) am Montagmorgen hervorging. Am Sonntag hatte der Wert für das bevölkerungsreichste Bundesland bei 162,6 gelegen und am Montag vor einer Woche bei 123,2. Der Bundesschnitt betrug am Montag 303 (Vortag: 289), besonders hoch war die Inzidenz in Sachsen (754,3).

