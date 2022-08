Inzidenz in NRW bei 407,8

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen in Nordrhein-Westfalen ist weiter rückläufig. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Dienstagmorgen 407,8 Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Am vergangenen Freitag hatte der Wert bei 436,3 gelegen und vor einer Woche bei 452,0. Für den Bund gab das RKI am Dienstag eine Inzidenz von 381,5 an.

Von dpa