Inzidenz fast unverändert: Minden-Lübbecke weiter vorn

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Corona-Inzidenz bleibt in Nordrhein-Westfalen fast unverändert: Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Samstag gab es in NRW 1401,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen - nach 1395,5 am Freitag und 1404,0 am Donnerstag. Am Samstag vor einer Woche hatte die Inzidenz in NRW bei 1463,9 gelegen. NRW verzeichnet damit - wie schon seit längerer Zeit - Infektionszahlen deutlich unter dem Bundesschnitt. Bundesweit erreichte die Sieben-Tage-Inzidenz am Samstag 1758,4.

Von dpa