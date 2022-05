Inzidenz bei 388 in Nordrhein-Westfalen

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Corona-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen hat nach Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) am Mittwoch bei 388,0 gelegen. Eine Woche zuvor (11. Mai) hatte es noch 473,0 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Einwohnerinnen binnen einer Woche gegeben. Auch im Vier-Wochen-Rückblick zeigte sich bei der Inzidenz ein rückläufiger Trend: Am 20. April war die Kennziffer mit 767,0 angeben worden.

