Interimstrainer Butscher: «Weniger labern, mehr machen»

Bochum (dpa/lnw)

Im ersten Spiel nach der Trennung von Trainer Thomas Reis will der VfL Bochum am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) gegen den 1. FC Köln die ersten Punkte der Saison holen. «Die Jungs haben gut trainiert und sie sind scharf», sagte Bochums Sportgeschäftsführer Patrick Fabian am Freitag. Unter Interimscoach Heiko Butscher, der ansonsten die U19 trainiert und Sonntag zum wiederholen Mal den VfL-Profis übergangsweise zur Verfügung steht, könnte es personelle Veränderungen in der Startelf geben. Welche, das sagte Butscher nicht. «Weniger labern, mehr machen», betonte der Interimstrainer, und meinte damit auch seine Spieler.

Von dpa