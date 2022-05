Innovationspreis NRW verliehen: 180.000 Euro Preisgelder

Düsseldorf (dpa/lnw)

Für hervorragende Leistungen sind am Montag in Düsseldorf Forscherinnen und Forscher aus Nordrhein-Westfalen mit dem Innovationspreis des Landes ausgezeichnet worden. Der mit 100.000 Euro dotierte Hauptpreis ging an Antonello Monti von der RWTH Aachen, der mit seinem Team eine Software-Plattform für Verteilnetzbetreiber entwickelte. Damit kann mehr Strom aus erneuerbaren Energien in Netze eingespeist werden, wie das Wirtschaftsministerium mitteilte.

Von dpa