Innenministerin nach Tod von 25-Jährigem: Hassgewalt stoppen

Berlin/Münster (dpa)

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat sich bestürzt über den Tod eines 25-Jährigen geäußert, der am Rande einer Christopher-Street-Day-Versammlung in Münster niedergeschlagen wurde. Auf Twitter schrieb sie: «Ein junger Mann wird totgeschlagen, weil er anderen helfen wollte. Auf einem #CSD. Mitten in Deutschland. Im Jahr 2022. Das macht mich fassungslos und unendlich traurig.» Ihr Mitgefühl gelte den Angehörigen des Opfers, so Faeser weiter. «Solcher Hassgewalt müssen wir mit aller Härte entgegentreten.»

Von dpa