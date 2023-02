Innenbandanriss: Paderborns Klefisch fällt aus

Der 23-Jährige zog sich beim 4:3-Sieg der Ostwestfalen bei Hannover 96 am Samstag einen Innenbandanriss im linken Sprunggelenk zu, wie der SCP am Dienstag mitteilte. Klefisch war in der Partie zur Halbzeit ausgewechselt worden. Er hatte zuletzt dreimal nacheinander in der Startformation des Tabellenvierten gestanden.