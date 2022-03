In Rhein gestürztes Auto entdeckt: Bergung soll beginnen

Wesel (dpa)

Ein am Hafen in Wesel mit Menschen in den Rhein gestürztes Auto ist am Dienstagmittag von Tauchern in sechs Metern Tiefe entdeckt worden. Ob noch Insassen im Wrack seien, hätten die Taucher nicht sagen können. Nach dem Unfall galten drei junge Menschen zunächst als vermisst. «Die Sicht ist da unten gleich Null», sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Das Auto solle möglichst bald geborgen werden.

Von dpa