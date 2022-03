Impfzentrum wird zur Flüchtlingsunterkunft

Gelsenkirchen (dpa/lnw)

Aus dem Impfzentrum wird eine Erstaufnahmeeinrichtung für Ukraine-Flüchtlinge - bereits am Montagabend will die Stadt Gelsenkirchen mit dem Umbau der Emscher-Lippe-Halle beginnen. Zuvor sollten tagsüber noch die letzten zugesagten Corona-Schutzimpfungen über die Bühne gehen, sagte ein Stadtsprecher. Rund 300 geflüchtete Menschen aus der Ukraine könnten ab Ende März bei Bedarf in der Halle Platz finden, wie die Stadt ankündigte. Aus Dortmund hieß es, man habe zwei Standorte - darunter eine Messehalle - als provisorische Notunterkunft vorbereitet.

Von dpa