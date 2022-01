Impfstatus: RTL tauscht Dschungel-Kandidatin aus

Die Dschungel-Show «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!», soll am 21. Januar starten. Die 15. Staffel der Reality-Show entsteht coronabedingt diesmal in Südafrika statt wie früher in Australien. Laut RTL ist Jasmin Herren bereits vor Ort. RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner wurde in einer Mitteilung mit den Worten zitiert, dass die «Unstimmigkeiten» bei Christin Okpara «in der Kürze der Zeit nicht mehr zu klären waren».

Laut dem RTL-Sprecher ist eine Impfung gegen das Coronavirus keine Voraussetzung für die Teilnahme an der Show: «Die Voraussetzungen in diesem Jahr sind die Einreise mit negativem PCR-Test nach Südafrika sowie die Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Quarantäne hier vor Ort.»