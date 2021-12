«Impfbanane» von Aktionskünstler Baumgärtel wird versteigert

Eine «Impfbanane» des Graffiti-Künstlers Thomas Baumgärtel wird am heutigen Mittwoch (12.40 Uhr) in Köln versteigert. Das Werk stammt ursprünglich aus dem Kölner Impfzentrum und zierte dort eine Wand. Der Erlös der Arbeit soll zugunsten der Covax-Kampagne verwendet werden. Nach Angaben des UN-Kinderhilfswerks Unicef organisiert die Initiative die Beschaffung und Lieferung von Milliarden Corona-Impfdosen für Menschen in den ärmsten Ländern der Welt. Der Schätzpreis für das Bananen-Bild liegt nach Angaben des Auktionshauses bei 5000 bis 7000 Euro.

Der als Bananen-Sprayer bekannte Künstler Baumgärtel sprüht seit mehreren Jahrzehnten Graffiti an Außenfassaden von internationalen Museen. Im Frühjahr begann er damit, eine abgeänderte Version seiner ikonischen Banane an die Fassaden von Impfzentren und Kliniken zu sprayen, um für Impfungen zu werben.