Immobilienkonzern Adler verschafft finanziell Luft

Der stark unter Druck stehende und hoch verschuldete Immobilienkonzern Adler Group kommt bei seinen geplanten Anteilsverkäufen voran. Zum einen wurde der bereits im Oktober angekündigte Verkauf von rund 15 400 Wohnungen und 185 Gewerbeeinheiten an den Konkurrenten LEG mit einem Verkaufsvertrag besiegelt. Zum anderen schlägt LEG auch bei der Adler-Tochter Brack Capital Properties (BCP) zu, die rund 12 100 Wohnungen hat. Beide Transaktionen seien wichtige Schritte bei der kürzlich angekündigten Neuausrichtung, teilte der Konzern am Mittwoch mit.

Neben der am Finanzmarkt anhaltenden Skepsis an der Konzernstruktur geriet Adler Anfang Oktober noch ins Visier des Leerverkäufers Fraser Perring, der beim inzwischen insolventen Zahlungsdienstleister Wirecard zu den frühen Kritikern gezählt hatte. Adler weist Anschuldigungen von Fraser Perring zwar scharf zurück, konnte Anleger aber bisher nicht überzeugen. Das Unternehmen setzte am Donnerstagnachmittag eine weitere Telefonkonferenz an, um die am Mittwoch angekündigte Transaktion zu erklären.

Dabei geht es um die 2018 erworbene Tochter Brack Capital Properties (BCP), an der Adler derzeit rund 70 Prozent hält. Diese sollen jetzt für mindestens 830 Millionen Euro an LEG gehen. Adler bezifferte den erwarteten Nettoerlös aus dem jetzt mit einem Vertrag vereinbarten Verkauf des Immobilienpakets an LEG auf rund 800 Millionen Euro.

Die möglichen gesamten Nettoeinnahmen aus der Transaktion sowie dem geplanten Verkauf aller BCP-Aktien bezifferte Adler auf 1,65 Milliarden Euro. Damit sichere sich das Unternehmen signifikant liquide Mittel und die Möglichkeit, die Verschuldung zu reduzieren.

Die Adler Group ist aus einem Zusammenschluss von Ado Properties, Adler Real Estate und des Berliner Projektentwicklers Consus Real Estate entstanden.