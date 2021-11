Im August gaben sich 2021 weniger Paare das Ja-Wort

Im traditionellen Hochzeitsmonat August haben sich 2021 weniger Paare in Nordrhein-Westfalen das Ja-Wort gegeben als noch im Jahr zuvor.

9769 Eheschließungen habe es gegeben, teilte das Statistische Landesamt am Dienstag mit. Das seien 328 weniger als im Vergleich zum August 2020. Auch über einen längeren Zeitraum gesehen ging die Zahl der Paare zurück, die den Bund fürs Leben eingingen. In den Monaten von Januar bis August 2021 wurden in Nordrhein-Westfalen nach Angaben der Statistiker insgesamt 47.460 Ehen geschlossen - 0,5 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum des vergangenen Jahres.