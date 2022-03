Illegale Geschäfte mit Gülle? - Durchsuchungen in ganz NRW

Hagen (dpa/lnw)

Mit großangelegten Durchsuchungen sind Ermittler an zahlreichen Standorten in Nordrhein-Westfalen gegen ein mutmaßliches illegales Treiben mit Gülle vorgegangen. Wie die Staatsanwaltschaft Hagen und das Landeskriminalamt (LKA) am Dienstag mitteilten, wird gegen 23 Beschuldigte ermittelt. Es seien 50 Objekte - Firmengebäude, Büros, landwirtschaftliche Betriebe und Wohnungen - durchsucht worden. Die Aktionen fanden in ganz NRW statt, einige wenige auch in Hessen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Von dpa